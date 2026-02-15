Haberler

İstanbul Merkezli Sahtecilik ve Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 48 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen göçmen kaçakçılığı ve sahtecilik suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 78 şüpheliye işlem yapıldı, 48 kişi yakalandı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "göçmen kaçakçılığı" ve "sahtecilik" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 78 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, 48 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmanın; "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "özel belgede sahtecilik" ve "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçlarına ilişkin olduğu belirtildi.

Açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada elde edilen bilgiler doğrultusunda "sahte belgelerle ikamet izni aldığı" tespit edilen 268 yabancı uyruklu şahıs bulunduğu kaydedildi.

Şüphelilerin 78'inin yakalanmasına yönelik bugün İstanbul başta olmak üzere Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon kapsamında 48 şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, henüz yakalanamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yeni dönem başladı! Aman dikkat, cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Ters şeritte giden otobüsle tır çarpıştı! 11 kişi öldü, 10 yaralı var

Ters şeritte ilerliyordu! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Trump ve Netanyahu anlaştı! Petrol satışları üzerinden İran'a baskıyı artıracaklar

Dünya güzel haberi beklerken onlar gizlice el sıkıştı