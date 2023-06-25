İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda Tutuklama

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yapılan çalışmada bir aracın sınır illerine kaçak göçmen taşıdığını tespit etti. Esenyurt'ta takibe alınan araçta 14 düzensiz göçmen bulundu ve sürücü O.G. gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri yapılmak üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Şüpheli tutuklandı.