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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda düzensiz göçmen ve kaçak eşya ele geçirildi.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kara ve deniz yoluyla yapılan göçmen kaçakçılığını önleme ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda ekipler, İstanbul'da oturum izni bulunmayan ve takip altında olan düzensiz göçmenlerin İzmir, Çanakkale ve Edirne'ye götürüleceğini, buradan da sınır dışına çıkacaklarını tespit etti.

Silivri ve Sultanbeyli'de, 18 Mayıs'ta düzensiz göçmenlerin kaldıkları yerlere düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, 14 düzensiz göçmen de yakalandı.

Ekiplerce yapılan çalışmaların devamında ise 25 Mayıs'ta içerisinde 10 düzensiz göçmenin bulunduğu hafif ticari aracı TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisiyle yakalandı.

Araçlar ve belirlenen adreslerdeki aramalarda ise 24 uyku tulumu, denizde kullanılmak üzere hazırlanmış 2 şişme bot, yaşam malzemesi, 3 otomobil ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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