İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenleri sınır illerine götüren ve barınmalarını sağlayan yabancı uyruklu 20 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

İSTANBUL'DA göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik yapılan operasoynda, kaçak göçmenleri sınır illerine götüren ve barınmalarını sağlayarak organizatörlük yapıktıkları tespit edilen yabancı uyruklu 20 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak göçmenleri araçlarla sınır illerine götüren ve barınmalarını sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.