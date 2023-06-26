İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sınır illerine sıklıkla gidip gelen iki araç ve sürücüleri takibe aldı. Araçlarda yapılan aramada, 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine teslim edilirken, sürücüler C.B. ve M.K. tutuklandı.

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan araştırmada sınır illerine sıklıkla gidip geldiği tespit edilen iki araç ve sürücüleri takibe alan ekipler, söz konusu araçların düzensiz göçmenlerin sevkinde kullanıldığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Hadımköy gişelerinde durdurdukları araçlarda yaptıkları aramada, 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Araçların sürücüleri C.B. ve M.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, kaçak yollarla yurt dışına çıkmak için gittikleri Yunanistan sınırını geçemeyince kişi başı 5'er bin lira vererek İstanbul'a geri getirildikleri belirlendi.

Muhafaza altına alınan düzensiz göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında 103 bin 320 lira idari para cezası uygulanan C.B. ve M.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.