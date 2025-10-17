İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından 14 Ekim'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 5 daire ile şüphelilere ve bağlı şirketlerin banka hesaplarına el konuldu.

Aynı soruşturma kapsamında geçmiş tarihlerde düzenlenen operasyonlarda da 12 kişi yakalanarak tutuklanmış, suçta kullanılan 11 araca el konulmuştu. Ayrıca, yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalışan 53 kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edilmişti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Ekim'de adliyeye sevk edilecek.