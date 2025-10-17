Haberler

İstanbul'da Göçmen Kaçakçılarına Büyük Operasyon: 15 Gözaltı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik", "suçtan elde edilen mal değerleri varlığını aklama" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilerin prosedürlere uygun olarak kiraladıkları araçların yedek anahtarını çıkardıklarını belirledi.

Çalışmalarda şüphelilerini kiraladıkları yere teslim ettikleri ve park haline geçen araçları gizlice alarak göçmen kaçakçılığı yaptıktan sonra taşıtı yerine koydukları tespit edildi.

Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 5 daire ile şahıs ve şirket banka hesaplarına da el konuldu.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
