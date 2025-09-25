İstanbul'da 'Girişimcilikte Kadın Gücü' Paneli Düzenlendi

Kadınların girişimcilik ekosisteminde güçlenmesine katkı sunmayı amaçlayan "Girişimcilikte Kadın Gücü" paneli İstanbul'da yapıldı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Marmara Üniversitesi (MÜ) Göztepe Kampüsü İbrahim Üzümcü Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılışında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, bu yıl "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nın yayınlandığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Eylem Planı kapsamında kadınların sosyal, kültürel, ekonomik anlamda güçlenmesine yönelik olarak yol haritası belirlendiğini dile getiren Çetin, "2025 yılı sizlerin de bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Bu karar çok önemli. Özellikle ailenin ve dolayısıyla da kadının güçlendirilmesi için bir milat niteliğinde diyebiliriz. O kararla birlikte aslında biz şunu görüyoruz: Yürütülen çalışmaların, yürütülecek olan çalışmaların devletin en üst düzeyinde Cumhurbaşkanlığı nezdinde sahiplenildiğini ve takip edildiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.

Bu anlayışla ailenin ve kadının güçlendirilmesi için daha somut adımlar attıklarına dikkati çeken Çetin, şunları kaydetti:

"Bu konuda vereceğiniz eğitimler, bilgilendirme çalışmaları, bilinçlendirme çalışmaları çok çok önemli. Bu panelde birbirinden kıymetli hocalarımız var. Her biri birer başarı hikayesi yazmış. Kendi alanında yetkin ve konuya hakim kişiler. Dolayısıyla bu panelistlerimizden, günümüzde özellikle e-ticaret, dijitalleşme, bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte değişen farklı bir noktaya evrilen e-ticaret başta olmak üzere, birçok konuda onların bilgilerini, paylaştıkları bilgileri dinleyeceğiz."

"Kadınları desteklemek amacıyla protokoller imzalanmıştır."

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ise "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye" hedefiyle, kadın girişimcilerin teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla kurumlar arası işbirliği protokolleri imzalandığını, böylece kadın girişimci sayısının arttırılmasının hedeflendiğimi dile getirdi.

Turan, 2024-2028 dönemini kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında bu potansiyeli ortaya çıkaracak somut adımlar içerdiğini vurgulayarak, "Kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla kadın girişimciliği ve kadın kooperatiflerini güçlendiren çalışmalar yürütülmekte ve bu kapsamda eğitim ve pazarlama başta olmak üzere kadınlara kapsamlı destekler sunulmaktadır. Bakanlığımız bu desteklere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığımızla kadınları desteklemek amacıyla protokoller imzalanmıştır." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Müdürlüğünde 5 bin 778 çalışanın yüzde 71,5'inin kadın olduğuna değinen Turan, "Bunun karşılığı 4 bin 132 kadınımız Bakanlığımızın İl Müdürlüğünde hizmet vermekte. İstanbul genelinde bizim farklı kademelerde 201 yönetici kadromuz bulunmakta. 201 kadromuzun yüzde 60'ı kadın. Karşılığı da 121 kadın yöneticiyle İstanbul'umuza hizmet verilmektedir. Bu kapsamda 'Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye' mottosuyla hedefimize durmadan her zaman yürüyeceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Sosyal alanda kadının rolü

MÜ Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu da sağlıktan spora, istihdamdan sosyal alanda engelli kadınların güçlendirilmesine kadar birçok faaliyeti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ayanoğlu, "Bu anlayışla bugün burada hep beraber kadının güçlendirilmesine yönelik kadın istihdamının artırılması ve karar alma mekanizmalarında kadınlarımızın daha güçlü bir şekilde, nasıl yer alacağını değerli panelistlerimizden hep birlikte dinleyeceğiz." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, kadın girişimcilerin güçlenmesine yönelik projelerin, destek mekanizmalarının ve başarı örneklerinin ele alındığı panelin oturumu yapıldı.

Panelde, kadın girişimciliğinin desteklenmesine yönelik mevcut çalışmalar, başarı hikayeleri ve geleceğe dönük stratejiler ele alındı.