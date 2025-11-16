İstanbul'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle İki Turist Hastaneye Kaldırıldı

(İSTANBUL) - İstanbul Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki turistin genel durumlarının iyi olduğu açıklandı.

İstanbul Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ölen anne ve 2 çocuğunun kaldıkları otelde konaklayan 2 turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastanede dün tedavi altına alındı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, turistlerin sağlık durumları hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Güner, şunları kaydetti:

"Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemize, Fatih'te konakladıkları otelden bulantı ve kusma şikayetiyle başvuran iki yabancı uyruklu turistin genel durumları iyi olup takipleri devam etmektedir. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmiş, uygulanan tedaviye hızla yanıt alınmış, genel durumu iyi durumdadır."