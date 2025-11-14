Haberler

İstanbul'da Gıda Zehirlenmesi: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin 3 ve 6 yaşındaki çocukları, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Anne Çiğdem Böcek de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fatih'te, anne ve babalarıyla birlikte gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybeden 3 ve 6 yaşındaki çocukların otopsi işlemleri tamamlandı.

Beşiktaş'taki bir restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye götürülen Böcek ailesinin çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3) ile anne Çiğdem Böcek'in hayatını kaybetmesi, baba Servet Böcek'in de hastanede tedavisinin devam etmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesine ulaştı.

Alınan bilgiye göre, dün iki kardeşe yönelik başlatılan otopsi işlemi tamamlandı.

Otopsi sonucunda 2 çocuğun dizlerinde ekimoz ve mide mukozasında hiperemi, yer yer submukozal kanamalar dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik numunelerin alındığı bilgisine ulaşıldı.

Mide ve bağırsak içerikleri, soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendiği kaydedildi.

Örneklerin analizinin ardından ölüm sebeplerinin belirleneceği bilgisi alındı.

Öte yandan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürerken vefat eden anne Çiğdem Böcek'in cenazesi de Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Baba Servet Böcek'in hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

Ne olmuştu?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında, ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndüğü iddia edilmişti.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmıştı.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek ise bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, ailenin yemek yediği, mühürlenen restoranın midyecisi ve kokoreççisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel
