İstanbul'da Gıda Zehirlenmesi İddiası: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Fatih'te, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldıkları hastanede ölen anne ve 2 çocuğunun kaldıkları otelde konaklayan 2 turist, bulantı ve kusma şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İtalya uyruklu elektrik mühendisi Mustafa T. bir arkadaşıyla 11 Kasım'da, Fas uyruklu aşçı Reda F. ise 12 Kasım'da turistik amaçlı İstanbul'a geldi.

Fatih'te, zehirlenerek ölen anne ve 2 çocuğunun kaldığı otelde konaklayan 3 arkadaştan Mustafa T. gece 02.00 sıralarında fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oda arkadaşı Reda F. de ticari taksiyle 05.00 sıralarında arkadaşına eşya getirmek için hastaneye geldiğinde midesinin bulanması üzerine gözetim altına alındı.

Zehirlenen 2 kişinin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerine başlanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Turistlerin diğer arkadaşlarında ise herhangi bir rahatsızlığının olmadığı anlaşıldı.

Yapılan çalışmada, 3 arkadaşın 14 Kasım'da aynı yerlerde aynı tür yemekler yediği, kaldıkları otelde sadece damacanadan su içtikleri, otelde başka bir şey tüketmedikleri belirlendi.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de otelde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, otelin mutfak bölümünün bulunmadığı ve yemek hizmeti verilmediği belirlenirken, hastaneye kaldırılan 2 ismin yalnızca damacanadan su içtiği, bu sulardan numune alındığı ve gün içinde gittikleri yerlerin kamera görüntülerinin incelendiği öğrenildi.

Otelin giriş katındaki bir odada ilaçlama yapılmış

Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde, otelde ilaçlama sırasında kullanılan malzemelere dair bilgi ve belgelerin toplandığı, ilaçlamanın otelin giriş katında, tek bir odada yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan ilaçlamada kullanılan maddelerden bazılarının insan sağlığına zararlı olabilecek, tarım alanlarında kullanılan maddeler taşıdığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Tüm ekiplerin otelde yaptıkları çalışmada aldıkları numuneler, analiz edilecek.

Ayrıca, turistlerin otelin dördüncü katında, hayatını kaybeden ailenin ise birinci katta kaldığı öğrenildi.

Otelin sahibinin açıklaması

Turistlerin konakladığı otelin sahibi Orhan Oğlak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mutfaklarının ve yiyecek satışlarının bulunmadığını, kapalı bardak su dışında herhangi bir ikram veya satışlarının olmadığını söyledi.

Otelin ilaçlanıp ilaçlanmadığına yönelik soru üzerine bütün otellerinin rutin olarak ilaçlandığını kaydeden Oğlak, hastaneye başvuran turistlerle ilgili olarak, "Otele geldiklerinde birinin midesi rahatsızmış, oğluma 'Nerede yemek yiyebiliriz?' diye sormuşlar." ifadesini kullandı.

Oğlak, turistleri yemek yemeleri için bir restorana yönlendirdiği iddialarının sorulması üzerine "Ortaköy'deki adama nasıl yönlendireyim?" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Yapılan çalışmada ailenin 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri, annenin kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştı.

Çocuklar burada yaşamını yitirirken, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah hayatını kaybetmişti.