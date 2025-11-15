Haberler

İstanbul'da Gıda Zehirlenmesi: Anne ve İki Çocuğu Defnedildi

Güncelleme:
İstanbul'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çiğdem Böcek ve çocukları Kadir Muhammet ile Masal Böcek, hayatını kaybetti. Cenazeleri memleketleri Afyonkarahisar'da yan yana defnedildi. Ailenin yakınları, olayın sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

İSTANBUL'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle götürüldükleri hastanede hayatını kaybeden Çiğdem Böcek (27) ile çocukları Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yan yana toprağa verildi.

İstanbul Fatih'te oteldeyken zehirlenme şüphesiyle götürüldükleri hastanede hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek, Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek için memleketleri Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Müslümana Camisi'nde kılınan cenaze namazına; Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından anne ve 2 çocuğunun cenazesi, Bolvadin merkezde bulunan asri mezarlıktaki aile kabristanında yan yana defnedildi.

'SUÇLULAR CEZALANDIRILMASI LAZIM'

Yoğun bakımda tedavisi süren baba Servet Böcek'in (36) dayısı Recep Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gece bulantı olunca 'Midye yedik' demişler. Hastaneye gidiyorlar. 'Bizde bulantı var, midye yedik' demişler. Hastanenin raporu. Konuşması da belli Servet Böcek'in; oradan geliyorlar, otelde yatıyorlar, ama başka bir şey yediklerini de bilmiyoruz. Otelde gece yatınca hanımı uyanmış ki kız çocuğu kıpırdamıyor. Bakmış ki ölmüş. Otel personellerine haber veriyorlar, ambulanslar geliyor, bunların her birini ayrı hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış; o da hastanede vefat ediyor. Ondan sonra gelin, kızın bilinci yerinde falan diyorlar, bilmiyoruz, biz buradan telefondan öğreniyoruz. Anne, babaları filan gidiyor buradan, Isparta'dan konuşuyorlar. Kıza çocuklarını soruyorlar, beyini soruyorlar 'iyi' diyorlar. Bir de bakıyorlar 2 saat sonra 'başınız sağ olsun' o da vefat ediyor. Şu anda babaları, yeğenim Servet Böcek de can çekişiyor. Kurtulma imkanı yok. Devlet erkanlarının buna el atması lazım. Böyle olmaz ki. Tabii suçlular cezalandırılması lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
