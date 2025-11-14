İstanbul'da Gıda Zehirlenmesi: Aileden Üç Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan dört kişilik ailede anne ve iki çocuğun yaşamını yitirdiğini belirterek, "Babanın tedavisinin halen sürdüğü olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında; ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplanmış, bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerince elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş olup, vefat eden 2 çocuk ve annenin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca incelemeler devam etmektedir" ifadesini kullandı.

İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan dört kişilik aile gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Anne ile 3 ve 6 yaşındaki çocukları yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre ailenin, 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve bir restoranda da yemek yediği belirlendi.

Adalet Bakanı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Tunç, ailenin yemek yediği yerlerde görevli ve sorumlu olan dört kişinin gözaltına alındığını, babanın ise hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"İstanbul'da bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından 2 çocuk ve annenin vefat ettiği, babanın tedavisinin halen sürdüğü olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında; ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numuneler toplanmış, bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerince elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş olup, vefat eden 2 çocuk ve annenin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca incelemeler devam etmektedir.

Üzücü olayda vefat eden 2 evladımız ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavisi süren babaya acil şifalar diliyorum.

Soruşturma tüm yönleriyle devam etmektedir."