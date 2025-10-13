Haberler

İstanbul'da Gıda Denetimlerinde 440 Milyon Lira Ceza Kesildi

İstanbul Valiliği, 2023 yılının 9 ayında yapılan gıda denetimleri sonucunda 440 milyon 310 bin 717 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. 164 bin denetim gerçekleştirilirken, 7 bin 19 idari yaptırım ve 72 suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul Valiliği, bu yılın 9 ayında kentte yapılan gıda denetimleri sonucunda 440 milyon 310 bin 717 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle birlikte halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için 39 ilçede çalışma yapıldığı belirtildi.

Bu yılın 9 ayında 164 bin 59 denetim yapıldığı, 7 bin 19 idari yaptırım uygulandığı, 72 suç duyurusunda bulunulduğu ve 440 milyon 310 bin 717 liralık idari para cezası kesildiği aktarılan açıklamada, "Ülke genelindeki gıda denetimlerinin yüzde 17,3'ü İstanbul'da gerçekleşmiştir. İstanbul Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve 39 ilçe müdürlüğümüz, gıda işletmelerinde etkin ve düzenli denetimlerle vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması için titizlikle çalışmaya devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
