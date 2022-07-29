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İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'nde 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, karton ve plastik atıkların bulunduğu fabrikada çıkan yangına 10 ilçeden 13 itfaiye ekibi müdahale etti.

Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi alırken cadde araç trafiğine kapatıldı. Ambulanslar da tedbir amaçlı olarak olay yerinde hazır bekletildi.

Fabrikanın önüne gelen iş yeri sahiplerinin büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel

İstanbul İtfaiye Avcılar Güncel Haberler

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