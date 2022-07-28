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İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

İstanbul Avcılar'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Avcılar'da, geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

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