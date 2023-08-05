İstanbul'da Genel Asayiş Uygulaması Yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Bağcılar'da genel asayiş uygulaması yaptı. İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla iki ilçedeki birçok noktada asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama noktalarında durdurdukları araçları detaylı şekilde arayan ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştirdi.