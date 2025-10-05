İstanbul'da Gençlere Yönelik Tarihi Gezi Projesi Kayıtları Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) 18-29 yaş aralığındaki gençlere, rehber eşliğinde kentin tarihi yerlerini tanıtmak amacıyla hayata geçirilen gezi projesinde yeni dönem kayıtları başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ilki yarın Adalar'a gerçekleşecek geziler için başvurular "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden yapılacak.

Proje "kültür tarihi", "mimarlık tarihi", "monografik semt", "arkeolojik alan", "müze" ve "doğa" gezilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez "endüstriyel miras" gezilerini de kapsayacak. Gençler bu kapsamda İstanbul'un üretim tarihine tanıklık eden Haliç Tersanesi, Feshane ve Gazhane gibi tarihi yapılarda kentin emek ve sanayi hafızasını keşfedecek.

"Kültür tarihi gezileri" kapsamında, Atatürk'ün Beyoğlu anıları, şehrin koruyucuları, İstanbul'un tılsımları, tarihi olaylara tanıklık eden meydanlar, arterler, şehrin kuruluş mitleri gibi temalar ve rotalar planlandı.

"Mimarlık tarihi" kategorisinde, Sinan yapıları, sultan külliyeleri, İstanbul'un tarihi suyolları, kemerleri ve bentleri, Kapalıçarşı, hanlar, hamamlar, kapanlar, sarnıçlar, mahzenler, dehlizler, sahil sarayları, köşkler ve kasırlar gezilecek.

"Monografik semt gezileri" kategorisinde, paşaların isimleriyle anılan yerler, erguvan mevsiminde Boğaz kıyıları, Küçükpazar, Süleymaniye, Zeyrek, Langa, Kumkapı, Kadırga, "Üsküdar: Altın şehir"; "Kadıköy: Körler ülkesi" ve Yedikule-Samatya ile Fener, Balat, Ayvansaray ve Adalar'ı da içeren 17 farklı gezi rotası düzenlenecek.

"Müze gezileri" kapsamında, katılımcılar arkeoloji müzeleri, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve Harbiye Askeri Müzesi görme imkanı bulacak.

"Arkeolojik alan" kategorisinde de bu yıl Bukoleon Sarayı, Polieuktos Kilisesi ve Haydarpaşa arkeolojik kazı alanlarında sürdürülen çalışmalar ve şimdiye kadar ulaşılan buluntular tanıtılacak.

"Doğa gezileri" kapsamında, İstanbul koruları florası ve mantarların gizemli dünyasına yolculuk temalı seyahatler yapılacak.

Projeye bu yıl ilk kez dahil edilen "endüstriyel miras gezileri" kategorisinde ise gençler Karasurları, Beykoz ve Haliç hattındaki endüstri ve sanayi yapılarından hareketle İstanbul'da emek ve üretim tarihinin izlerini sürecekler.

Proje kapsamında, 6 Ekim'de Hüseyin Avni Özkan rehberliğinde "Monografik Semt Gezisi-Heybeliada", 9 Ekim'de Lalehan Utkan rehberliğinde "Yapılar Nasıl Okunur-Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı", 14 Ekim'de Doç. Dr. Ferudun Özgümüş rehberliğinde "Mimarlık Tarihi Gezisi-Surlar Boyu İstanbul/Edirnekapı'dan Balıklı Ayazma'ya", 17 Ekim'de Hüseyin Avni Özkan rehberliğinde "Monografik Semt Gezisi-Kınalıada ve Burgazada", 21 Ekim'de Turgay Tuna rehberliğinde "Monografik Semt Gezisi-Saklı Miras: Yeşilköy", 30 Ekim'de ise Samet Altıntaş rehberliğinde "Monografik Semt Gezisi-Altın Şehir: Üsküdar" etkinliği düzenlenecek.

2026 yılı sonuna kadar 30-40 kişilik kontenjanla her hafta farklı bir rotaya yönelik gerçekleşecek gezilere, İstanbul'da ikamet eden ve Müze Kart sahibi olan gençlerin kayıt olabileceği vurgulanırken, aylık ilan edilecek programlara başvurular kontenjanın dolmasıyla sona erecek.