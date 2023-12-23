İstanbul'da Genç Aktivistler'den "Dünya Şehit Çocuklar Günü" eylemi

Genç Aktivistler, "Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla Başakşehir'de düzenledikleri eylemde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Kent Meydanı'nda, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen gruptakiler, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık" sloganları attı.

Genç Aktivistler adına açıklama yapan Mislina Nur Badem, bugün 23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü olduğunu hatırlatarak, "Siyonist İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 7 Ekim'den bugüne 78 gün geride kaldı. Bu süre zarfında katil İsrail 310 sağlık görevlisi, 97 gazeteci, 8 bini çocuk ve 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 20 binden fazla insanı modern dünyanın gözleri önünde katletti." dedi.

Badem, İsrail'in katliamlarını bebek, çocuk, kadın ayrımı yapmadan sürdürdüğünü, kimyasal silah kullanımı dahil tüm savaş suçlarını defalarca işlediğini ve uluslararası hukuku tanımadığını aktardı.

ABD ve Batı ülkelerinin yönetimlerinin, kamuoyu tepkilerine rağmen sessiz kaldığını ve açıkça bu vahşeti desteklediğini kaydeden Badem, "Saldırılarda 2,5 ayda 8 binden fazla çocuğun öldürüldüğü bir dünyada yaşamaktan utanç duyuyoruz. Bu zulüm durana ve siyonist İsrail öldürdüğü her çocuğun hesabını verene kadar mücadelemiz devam edecek." diye konuştu.

Açıklamanın ardından yürüyüşe geçen grup, Tınaztepe Caddesi'ndeki bir kahve zincirine ait işletmenin girişine kefenlenmiş çocuk maketi bıraktı.

Burada bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra dağıldı.