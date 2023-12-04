İstanbul'da Gemlik merkezli deprem hissedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gemlik merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. İstanbul'da herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti.

İstanbul'da da hissedilen Gemlik merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da da hissesilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" dedi.