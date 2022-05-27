İstanbul'da, gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara ilişkin çalıştay düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da, gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara ilişkin çalıştay düzenlendi

AA - Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da, gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara ilişkin çalıştay düzenlendi

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen "Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi" çerçevesinde çalıştay düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen "Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi" çerçevesinde çalıştay düzenlendi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ortak olarak yer aldığı proje kapsamında düzenlenen çalıştayda, "Uyum, planlama ve uygulama aşamaları ile ulaşım, atık ve su" konuları ele alındı.

Çalıştayda, katılımcı 8 ülkenin temsilcileri gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara yönelik strateji ve önerilerini paylaştı.

Türkiye, Londra, Viyana, Slovenya, Litvanya, Hollanda, İtalya ve Almanya'dan temsilcilerin katıldığı çalıştayda, projenin ortakları arasında bulunan Bağcılar Belediyesinden de temsilciler yer aldı.

Çalıştaya katılan uzmanlar, gelecekte şehirlerin karşılaşacağı sorunlara yönelik dünyadaki farklı metropollerden örnekler vererek strateji ve önerilerini paylaştı. İstanbul gibi mega şehirlerin beklenen iklim değişikliği etkilerine nasıl adapte olabileceğinin tartışıldığı çalıştayda, "İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı"nın özeti de kamuoyu ile paylaşıldı.

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

Avrupa Birliği, İstanbul, Almanya, Enerji, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title