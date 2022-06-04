İstanbul'da geçen ay 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

İstanbul'da mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlar ve asayiş uygulamalarında 23 bin 445 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Mayıs tarihleri arasında, yasa dışı yöntemlerle ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerin yakalanması için yürütülen çalışmalarda çok sayıda operasyon ve uygulama gerçekleştirdi.

İl genelinde yapılan denetimlerde 9 bin 947'si Afganistan, 2 bin 612'si Pakistan, 6 bin 435'i Suriye ve 4 bin 451'i başka ülke vatandaşı olmak üzere toplam 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı.

Muhafaza altına alınan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi.