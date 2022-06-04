İstanbul'da geçen ay 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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İstanbul'da geçen ay 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
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İstanbul'da geçen ay 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlar ve asayiş uygulamalarında 23 bin 445 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

İstanbul'da mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlar ve asayiş uygulamalarında 23 bin 445 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Mayıs tarihleri arasında, yasa dışı yöntemlerle ülkeye giriş yapan düzensiz göçmenlerin yakalanması için yürütülen çalışmalarda çok sayıda operasyon ve uygulama gerçekleştirdi.

İl genelinde yapılan denetimlerde 9 bin 947'si Afganistan, 2 bin 612'si Pakistan, 6 bin 435'i Suriye ve 4 bin 451'i başka ülke vatandaşı olmak üzere toplam 23 bin 445 düzensiz göçmen yakalandı.

Muhafaza altına alınan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildiği bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

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