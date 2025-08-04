İstanbul'da Gazze İçin Büyük Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu İslami Dayanışma Platformu tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İstanbul'da yürüyüş eylemi düzenlendi. İstinye'deki Mahmut Çavuş Camii önünden başlayan yürüyüşte on binlerce kişi, ABD'nin İstanbul Konsolosluğuna yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İstanbul'da yürüyüş eylemi düzenlendi. Eylem, İstinye'deki Mahmut Çavuş Camii önünden ikindi namazının ardından başladı. Yürüyüşe katılan on binler, ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'na yürüdü. Katılımcılar yürüyüş boyunca ellerinde Gazze'ye destek mesajları içeren dövizler taşıdı, İsrail'e ve ABD'ye yönelik sloganlar attı.

Konsolosluk önünde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tilavetin ardından, konuşmacılar kalabalığa hitap etti. Konuşma yapan Genç İHH Başkanı Mücahit Çankaya, "Bizler şunu çok iyi biliyoruz: İsrail, Erbakan Hocamızın da dediği gibi ancak ve ancak güçten anlar. Devletimizin uluslararası alandaki diplomatik kabiliyetlerini müşahede ediyor ve takdir ediyoruz. Diyorum ki, bu kabiliyeti artık İsrail'in karşısında güçlü ve teknik olarak kuvvetli askeri bir blok oluşturmak için kullanalım" dedi.

'SINIRDA BEKLEYEN YARDIMLAR GAZZELİ KARDEŞLERİMİZE ULAŞMALI'

Gazze'de açlık sebebiyle 200'e yakın şehidin olduğunu hatırlatan Çankaya, "ABD'nin özel temsilcisi diyor ki, ' Gazze'de açlık yok'. Bu ne o zaman? Sınırda bekleyen yardımların acil bir şekilde Gazze'ye girip kardeşlerimize ulaşması gerekmektedir. Bütün İslam dünyasına ve körfez ülkelerine de seslenmek istiyorum. Petrolden elde ettiğiniz milyarlarca dolarlık gelirin hakkını Gazzeli kardeşlerimizin yanında durarak vermek zorundasınız" diye konuştu.

ABD'ye seslenen Çankaya, "Siz bu Yahudileri madem bu kadar seviyordunuz, niye Amerika'dan toprak göstermediniz? Neden Nazi zulmü olurken, holokost olurken Amerika'ya iltica hakkı tanımadınız? Miami Limanları'na yanaşmak isteyen Yahudi yüklü gemileri neden Avrupa'ya geri gönderip holokosta mecbur bıraktınız? Bunlar ancak çıkarları uğruna politika üreten bir devlettir. Siyonist olmayan Yahudi cemaatlerinin Amerikan emperyalizminden kurtulması gerekmekte ve bu anlamda inisiyatif ortaya koyması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

'AÇLIK SEBEBİYLE 169 GAZZELİ ŞEHİT OLDU'

İslami Dayanışma Platformu adına söz alan Kubilay Aşkın Durdağ, "ABD'nin İsrail'e olan desteği sebebiyle kaybetmeye mahküm olduğunu ifade etti. Durdağ, "Zalimlerin korkup çekindikleri şey başlarına gelecektir. Siyonist çetenin en büyük destekçisi, emperyalist zorbalığın mimarı ABD'ye işlediği cürümleri haykırmak için buraya geldik. Gazze'nin tamamı açlıktan ölmelidir diyen Siyonist çete yetkilileri ve onlara destek çıkan ABD'li politikacılar başlattıkları vahşetin dehşetli sonuçlarıyla elbet yüzleşeceklerdir. Gazze'de abluka yüzünden, kıtlıktan dolayı şehit olanların sayısı, 169'u buldu. Bunların 93'ü çocuk. Belki ben bu konuşmayı yaparken sayı 200'ü geçmiş olacak" dedi.

'İSRAİL'İN ATTIĞI HER BOMBADA ABD'NİN DESTEĞİ VAR'

Özgür Kudüs Platformu adına konuşan Süleyman Kızılçınar, "Eylemlere devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Gazze'deki kardeşlerimiz o zulümden kurtulduğu güne kadar bu eylemlerimiz devam edecek. Siyonist çetenin attığı her bombada ABD'nin desteği var. Bu destek ekonomik olduğu kadar askeri yönüyle de bir ortaklıktır. Bu vahşete karşı bizim yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri bütün dünyayı ayağa kaldırmaktır. Bunun yolu ise kitlesel eylemler ve gösterilerdir. Bugün ABD konsolosluğuna yürümeyenler yarın Kudüs'ü özgürleştirecek yürüyüşü gerçekleştiremezler. Bugün çocuklarımız, gençlerimiz Gazze yürüyüşleriyle onurlu bir direnişin paydaşı olmayı öğreniyorlar. Gazze ile birlikte bütün dünya derin uykusundan uyanıyor" diye konuştu.

Eylem, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.