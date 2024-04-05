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İstanbul'da Gazze şehitleri için okunan 37 bin hatmin duası yapıldı

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Filistin İnisiyatifi'nin organizasyonuyla Gazze şehitleri için okunan 37 bin hatmin duası yapıldı.

Sultanahmet Meydanı'nda toplanan grup, Filistinliler için dua okudu. Vatandaşlar tarafından yapılan hatimler, Gazze şehitlerine hediye edildi.

Gazeteci-yazar Ersin Çelik, grup adına yaptığı açıklamada, Filistin İnisiyatifi olarak hatim organizasyonu için toplandıklarını belirterek, "Gazze'de yaşanan soykırımda can veren on binlerce şehidimizin ve henüz naaşlarına ulaşılamayarak kayıp sayılan kardeşlerimizin aziz ruhları için mübarek ramazan ayı dahilinde başlattığımız hatim organizasyonumuzu bu gece yapılan dua ile tamamlıyoruz." dedi.

Bin aydan hayırlı olduğu müjdelenen bu gecede her şehidin ruhuna birer Kur'an hatmi bağışladıklarını dile getiren Çelik, her fırsatta, her koşulda ve sürekli olarak açıklamalarda, uyarılarda, çağrılarda bulunduklarını söyledi.

Geçen hafta binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdikleri yürüyüş sonrası Şifa Hastanesindeki kuşatmanın kaldırılması için acil harekete geçilmesi çağrısında bulunduklarını hatırlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Maalesef korkulan oldu. Uluslararası toplumdan hiçbir tepki almayan soykırımcı İsrail, hastaneyi içindekilerle birlikte tamamen yok ettikten sonra Şifa Hastanesinden kendi isteğiyle çekildi. 14 gün süren kuşatma sırasında aralarında hastalar, yerinden edilmiş siviller ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 13'ü çocuk 400'den fazla kişi katledildi. Dünyanın en kuralsız, en gözü dönmüş katiller topluluğu ile karşı karşıyayız. Aynı katiller Dünya Merkez Mutfağı'nın Gazze'de 68 ayrı noktada mutfak kurarak, açlıkla mücadele eden Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapan yardım gönüllülerini de hedef aldı. Hayatını kaybeden 7 gönüllü, dünyanın farklı ülkelerinden bir araya gelmiş vicdan sahibi, fedakar ve örnek insanlardı."

Çelik, soykırım bitene, katiller cezasını bulana ve Kudüs özgür olana dek mücadeleyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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