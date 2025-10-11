İstanbul'da Gazze Paneli: Uluslararası Hukuk ve İnsanlık Krizi

İstanbul'da Cihannüma Derneği ve Hukukçular Derneği işbirliğiyle "Gazze'de İnsanlık Krizi: Uluslararası Hukuk ve İsrail Sorunu" başlıklı panel düzenlendi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfının (SETA) konferans salonunda düzenlenen panelin açılışında konuşan Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah, dünyada uzun bir sessizlikten sonra siyonizme karşı insanlığın zaferine şahit olunduğunu, yakın zamanda bunun Filistin zaferiyle taçlanacağını ümit ettiğini söyledi.

Cerrah, dünyada uluslararası hukukun değil, güçlülerin hukukunun gücü olduğunu, zaman içerisinde Filistinlilere uygulanan zulmün tırmandığını ifade ederek, "Hukuk yoluyla bir şeyler yapılabileceğine itimadım yok, kalmadı. Dünya düzeninin egemenleri, lordları bunu arzu etmiyorlar. Gördük ki dünyada yaşayan vicdanlı insanlar inançları ne olursa olsun duygularının, gönüllerinin, vicdanlarının sesini dinlemek suretiyle bir kararlılık, cesaret ortaya koydular." dedi.

Gazze'de yapılan ateşkese değinen Cerrah, bunun ne kadar sağlıklı ve kalıcı olduğunu kestiremediklerini çünkü karşılarında makul insanların olmadığını kaydetti.

Cihannüma Derneği Akademiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Macit ise hukukçularla 7 Ekim'deki saldırıların ardından süreci takip ettiklerini, geçen yıl Tekirdağ'da Gazze'de yaşananları ele alan çalıştay gerçekleştirdiklerini, bugün de panele ilişkin kitap tanıtımı yaptıklarını aktardı.

Hukukçular Derneği Genel Başkan Vekili Yasin Kayacı da insan idrakinin kirletildiği bir yüzyılı yaşadıklarına işaret ederek, "Gazze, Filistin, bir turnusol kağıdı haline dönüştü ve insanlık yeni bir zamana uyanıyor. En son okuduğum bir makaleye göre yüzde 48 olan İsrail'i destekleme potansiyeli yüzde 10'lara düşmüş. Yani bütün dünya uyanıyor. Umut ediyoruz ki bizlerin ataleti de sona erer. Müslüman olarak yaşamanın vermiş olduğu gururu eylemsel olarak da ortaya koyarız ve orayla alakalı harekete geçeriz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Sümeyye Koman'ın oturum başkanlığını yaptığı panele geçildi.

Panele, Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Osman Karaoğlu, Marmara Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Erdem Gezgin, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hasan Basri Bülbül ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Celal Kul konuşmacı olarak katıldı.

Söz alan akademisyenler, "Gazze'de İşlenen Soykırım Suçları ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Tedbir Kararının Anlamı", "Fıkhi Açıdan Boykot", "Gazze'de UNRWA'nın Yıkımı ve Uluslararası Hukuk Açısından Muhtemel Sonuçları" ile "İnsancıl Hukuk İhlalleri" başlıklı konularda sunumlar yaptı.