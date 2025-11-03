Haberler

İstanbul'da Gazze Konulu Uluslararası Toplantı Başladı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Gazze konulu toplantı İstanbul'da gerçekleştiriliyor.

Toplantıya, 23 Eylül tarihinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze toplantısına katılan Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları katıldı. Toplantı öncesi ülke temsilcileri, aile fotoğrafı çektirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Gazze konulu toplantı başladı.

Toplantıya, 23 Eylül tarihinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze toplantısına katılan Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları katıldı. Toplantı öncesi ülke temsilcileri, aile fotoğrafı çektirdi.

