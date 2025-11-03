İstanbul'da Gazze Konulu Uluslararası Toplantı Başladı
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen ve Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının katıldığı Gazze konulu toplantı başladı.
Toplantıya, 23 Eylül tarihinde New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze toplantısına katılan Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları katıldı. Toplantı öncesi ülke temsilcileri, aile fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: ANKA / Güncel