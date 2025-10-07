İstanbul'da Gazze İçin 'Umuda Çağrı' Ödül Töreni Düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların ikinci yılında, yaşananlara dikkati çekmek amacıyla İstanbul'da "Umuda Çağrı" ödül töreni düzenlendi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) işbirliğiyle, Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gazze'de bebeklerin katledildiğini, hiçbir ahlaki, siyasi, ideolojik kriterin olmadığı utanç verici bir sahne yaşandığını dile getirdi.

Turan, eskiden de bu tür katliamların yaşandığını ancak medeni dünyanın içerisinde bu kadar vahşisinin olmasının izah edilemediğini belirterek, "Dün katliam vardı ama Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği sözleşmesi, uluslararası hukuk yoktu. Ama bugün sözüm ona birçok uluslararası kuruluş var. Sözüm ona bir medeniyet algısı iddiası var. Ancak bu medeni dünyaya rağmen katliamların en hadsiz haliyle devam ettiğini görüyoruz. Tarih boyunca kendilerine hiç yer bulamamış, hep kovulmuş, dışlanmış, kınanmış, hep başkalarının toprağında gözü olmuş, hep terörün, savaşın, kavganın gündemi olmuş bir anlayıştan bahsediyoruz. İnsanlık kadar eski olan bu anlayışı bugün karşımızda İsrail olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Gazze'de bebekleri kasten katlettiğini vurgulayan Turan, "İhmalen değil, yanlışlıkla değil, aynı Firavun'un korkusundan tüm bebekleri katlettiği gibi... Ancak dün nasıl Firavun başarılı olamadıysa, bugünün çağdaşlığı da o bebeklerin ahında, o bebeklerin kanında kalacaktır." şeklinde konuştu

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ise öğrencilerin Filistin konusundaki duyarlılığını takdir ettiğini belirterek, "Bugün dünyanın pek çok yerinde ve özellikle yanı başımızda Filistin'de masum çocuklar, insanlar maalesef bombalarla ve açlıkla ölmektedir. Bizim Türk milleti olarak hiçbir insanın canının acımasını, yaşama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Tüm savaşların son bulması temennisinde bulunan Alkan, "Dünya, çocukların okula gidebildiği, sevdikleriyle büyüdüğü, tüm insanlığın barış ve huzur içinde yaşadığı bir yer olmalı." dedi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de gençlerin duyarlılığının geleceğe umut aşıladığını söyledi.

Gazze'de yaşananlara değinen Yentür, "7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve dünyanın gözünün içine baka baka adalet, hukuk, merhamet kavramlarının yerle bir edildiği Gazze'de çocuklar, bebekler, kadınlar yok ediliyor. Bu durum karşısında bize düşen daha çok duyarlı olmak, daha çok çalışmak. Sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için adalet, merhamet ve şefkat merkezli bir dünyayı yeniden inşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz da bu tür etkinliklerin gençlerin motivasyonunu artırdığını ifade ederek, "Eğer biz Filistin meselesinde olduğu gibi umudumuzu devam ettirirsek, enerjimizi güçlü kılarsak, kendi kabiliyetimiz ölçüsünde elimizden gelenin en iyisini yaptığımızda mücadelemizi çok güzel bir şekilde gerçekleştirmiş oluruz." dedi.

Yılmaz, "Bugün 7 Ekim, kurtuluş mücadelesinin başlamasının üzerinden iki yıl geçti. Ama insanlığa dair mücadelelerde zaman kavramı bazen izafidir. İnşallah biz her zaman umudumuzla bulunduğumuz noktada mücadelemizi sürdüreceğiz. Hep birlikte, bıkmadan, yılmadan, istikamet üzere devam etmiş olacağız." diye konuştu.

Filistin bayrağını simgeleyen balonlar gökyüzüne bırakıldı

Programın sonunda İstanbul'daki imam hatip liselerinde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı Filistin–Doğu Türkistan temalı kermesler gerçekleştirildi. "Geçmişin İzleri" kısa film yarışması ve "Gökyüzüne Yazılan Masallar" hikaye yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programda Esenler Sanat Evi Müzik Topluluğu da Gazze ve Filistin temalı ezgi ve türküler seslendirdi.

Törende dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından okul bahçesinde Filistin bayrağını simgeleyen balonlar gökyüzüne bırakıldı.