İstanbul'da Gazze İçin Hayır Çarşıları Açıldı

İstanbul'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) öncülüğünde yürütülen " Gazze'ye Umut Ol" kampanyası kapsamında 3 alışveriş merkezine (AVM) kurulan hayır çarşıları ile mağazalardan elde edilecek gelir Gazze'ye bağışlanacak.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sadakataşı Derneği, Deniz Feneri Derneği ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının da aralarında bulunduğu bazı STK'ların işbirliğiyle yürütülen kampanya kapsamında Ümraniye'deki Sur Yapı Metrogarden, Kağıthane'deki Axis Kağıthane ve Eyüpsultan'daki Axis İstanbul'a çarşılar kuruldu.

STK ve mağazaların stant açtığı etkinlikte giyimden yiyeceğe, oyuncaktan hediyelik eşya ve takıya kadar birçok ürün geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere satışa sunuldu.

Alışveriş merkezleri Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılırken, Gazze'deki soykırımın fotoğraflarının yer aldığı sergi düzenlendi.

İslami motiflerin işlendiği ürünlerin satıldığı "Kudüslü Dükkanı"nın temsilcisi Merve Esma Akbulut, tüm kalpleriyle Gazze'nin yanında olduklarını söyledi.

Üsküdar'da düzenlenen "Gelirimi Gazze'ye bağışlıyorum" kampanyasıyla çok güzel bir adım atıldığını dile getiren Akbulut, "Bu aynı programın AVM ayağı. Birkaç AVM'de de benzer çalışmalar şu an yapılıyor. Bugün burada 'Kudüslü Dükkanı' ve diğer ekip arkadaşlarımızla elde ettiğimiz kazancımız Gazze'de aşevinde sıcak yemek dağıtılmak üzere paylaşılacak. Boykot için AVM'ler çok önemlidir. Burada sesimizi duyurmak istiyoruz. Gazze'nin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

"Her zaman Gazze'nin yanındayız"

Mavi Marmara Özgürlük ve Yardımlaşma Derneğinden Bedirhan Güneş, Hayır Çarşısı'nda yerlerini aldıklarını kaydederek, "Burada toplanan bütün bağışları Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize yollayacağız. Her zaman Gazze'nin yanındayız." diye konuştu.

Deniz Feneri Derneği temsilcisi İrem Aşkın, tüm duaları ve gayretleriyle Gazze için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Restoranın çalışanı Meryem Sena Yılmaz, Gazze'yle ilgili yardım kampanyası için bugünkü hasılatlarını bağışlayacaklarını bildirdi.

Giyim mağazasının sorumlusu Adem Yılmaz, Gazze'de 2 yıldır yaşanan olaylardan dolayı acı çektiklerini anlattı.

Yılmaz, AVM'de faaliyet gösteren firmaların da bu anlamlı kampanyaya destek verdiğini vurguladı.

Yeşilaydan Gülhatun Çimenoğlu, Gazze'nin kurtulmasını, savaşın durdurulmasını istediklerini ifade etti.

Gazze için kermes açtıklarını belirten Çimenoğlu, ördükleri bileklikleri dağıttıklarını, insanların da bu yolla kermese bağış yaptığını söyledi.

Çarşıda hat sanatıyla hazırladığı tabloları satışa sunan Necla Güner Bağış da ellerinden geldiğince Gazze'ye destek vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

İnsanların biraz daha duyarlı, hassas olup boykota, sergilere ve kermeslere değer vermesini isteyen Bağış, "(Bizden başka kimseleri yok) diye düşünüyordum ama Avrupa da bizimle birlikteymiş. Bunu gördük. Hep birlikte Gazze'ye umut olmak dileğiyle yola çıktık. İnşallah yolumuz baki olur." dedi.

Kampanya kapsamında, söz konusu AVM'lerdeki mağazaların yarınki gelirleri de Gazze'ye bağışlanacak.