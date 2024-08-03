İstanbul'da Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek Konferansı Başladı

İstanbul'da, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen " Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı başladı.

Boğaziçi Üniversitesinin Güney Kampüs Albert Long Hall Binası'nda gerçekleştirilen konferansa, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ile dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda uluslararası hukuk uzmanı katıldı.

Konferansa ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, üniversite bünyesindeki Hukuk Fakültesinin 3 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.

Üniversitede, hukuk alanında ilk defa uluslararası bir konferans düzenlendiğini belirten İnci, "Biliyorsunuz bir katliam sürüyor Gazze'de. Uluslararası hukukun tekrar, yeniden gözden geçirilmesi, temellerinin yeniden inşa edilmesi ve tekrar bir değerlendirmenin yapılması bağlamında biz bu konferansı düzenledik." diye konuştu.

" Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansına dünyada ismi duyulmuş, araştırmalarıyla öne çıkmış bilim insanlarının geldiğini ifade eden İnci, konferansın iki gün süreceğini söyledi.

İnci, Boğaziçi Üniversitesi'nin konferans vesilesiyle, Gazze bağlamında uluslararası hukukun yeniden değerlendirilmesi noktasında çok büyük bir çığır açacağına inandığını kaydetti.

Konferansın, Türkiye'nin Gazze'yle ilgili uluslararası alanda yürüttüğü hukuki mücadeleye katkıda bulunacağını düşündüğünü dile getiren İnci, "Çünkü buradaki katılımcıların bir kısmı zaten o konularla yakından ilgilenen kişiler, bir kısmı daha önce Uluslararası Ceza Mahkemelerinde görev almış insanlar. Bu bağlamda da oraya bir katkı sunacağına inanıyorum. En azından kalifiye hukukçuların yetiştirilmesi, farkındalık olması bağlamında bunun çok önemli olduğunu ve büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İnci, konferansta daha çok Gazze bağlamında olmak üzere, uluslararası hukukun tekrar değerlendirilmesiyle ilgili konuların konuşulacağını sözlerine ekledi.

Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır ise fakültenin organize ettiği uluslararası ilk konferans olmasına rağmen gerek Türkiye'de, gerek bölgede hatta dünya sathında bu konuyla ilgili yapılan en yüksek profilli, en seçkin katılımlı konferans olduğunu söylemenin abartı olmayacağını belirtti.

Konferansta tebliğ sunacak hocaların uluslararası kariyerlerine bakıldığı zaman çok seçkin bir akademisyen grubuyla karşı karşıya olduklarını ifade eden Bozbayındır, konuşmacıların içinde bulunulan durumla ilgili kendi alanlarından perspektiflerini sunacaklarını söyledi.

Uluslararası hukuk, insan hakları ve küresel siyasi sistem tartışmaya açılacak

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince gerçekleştirilen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansında uluslararası hukuk, insan hakları ve küresel siyasi sistem tartışmaya açılacak.

Dünyanın önde gelen 100'ü aşkın uluslararası hukuk uzmanının bir araya geldiği konferansta, "Filistin İçin Adalet ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Potansiyeli", "Uluslararası İnsancıl Hukuk: Erişim, Haklar, Dijital Alanlar ve Gelecek", "İşgal Altındaki Filistin Topraklarında Sosyal ve Ekonomik Haklar" gibi başlıklarda konuşmalar gerçekleştirilecek.

Konferans, yarın sona erecek.