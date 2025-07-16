İstanbul'da Gaziye Hakaret Eden Kişi Tutuklandı

İstanbul'da Gaziye Hakaret Eden Kişi Tutuklandı
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İstanbul'da bir gaziye sosyal medya üzerinden hakaret eden A.S., 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla tutuklandı. Gazi, paylaşımında barış çağrısında bulunmuştu.

İSTANBUL'da bir gazinin sosyal medya paylaşımına hakaret içerikli yorumda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.S. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklandı.

15 Temmuz'da gazi olan bir kişi, sosyal medya hesabından, 'Ayaklarımı geri verin, barışalım' şeklinde paylaşım yaptı. Başka bir kişi ise bu paylaşımın altına yorum yaparak gaziye yönelik aşağılayıcı ifadelerle hakaret etti. Sosyal medya üzerindeki paylaşımdan yola çıkan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, gaziye hakaret eden şüpheli A.S. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan soruşturma başlattı. Ümraniye'de gözaltına alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

'BENİM DAĞDA ÖLEN AKRABALARIM VAR'

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli A.S., hakimlikte verdiği ifadesinde "7-8 aydır barış sürecindeyiz. Ben yazdıklarımı bu nedenle yazdım. Benim aile bireylerimden cezaevinde olanlar vardır. Benim dağda ölen akrabalarım vardır. Barış sürecinde acı çekenler olduğu gibi menfaatçi olanlar da vardır. Yazım, menfaatçi olunmasına karşı yazdığım yazıdır. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum, mahkemenin aksi kanaatinde ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

TUTUKLANDI

Şüpheli A.S. hakimlik ifadesinin ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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