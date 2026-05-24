Şehit ve gazi ailelerine kurban bağışı

Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfınca gaziler ve şehit ailelerine yönelik kurban bağışı programı düzenlendi.

Arnavutköy'deki programa Vakfın Genel Başkan Vekili İsmet Erdoğan, gaziler, şehit aileleri ile bazı vatandaşlar katıldı.

Erdoğan, AA muhabirine, 3 yıldır geleneksel olarak şehit ve gazi ailelerine yönelik kurban bağışı yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de birçok ilde eş zamanlı kurban bağışını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Gazi ve şehit ailelerimize kurbanlıklarını takdim edeceğiz. İsteyenler kurbanlarını kendileri götürebilirler, isteyenler de bayramın 2. günü gelip vekaletini verip kurbanlarını kestirip daha sonra parçalatıp evlerine götürebilirler. Bugün İstanbul'da 30 kurban bağışı gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde de Vakfımız yaklaşık 100 kurban bağışında bulundu. İllerimiz arasında Kastamonu, Amasya, Samsun, Erzurum, Ankara, Batman bulunuyor." diye konuştu.

Erdoğan, şehit ve gazi ailelerinin bayramda yaşadıkları acıyı yüreklerinde yaşadıklarını dile getirdi.

Ailelerin acılarını bir nebze olsun dindirebilmek ve azaltabilmek için hizmetlerine devam edeceklerini anlatan Erdoğan, "Vakfımızca yapılan bu anlamlı kurban bağışının, devletimizin ve milletimizin vefa ve minnet duyguları kapsamında görülmesini, ortak değerlerimizin bir paylaşımı olarak bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Ailelere kurbanlıkların dağıtıldığı program, hatıra fotoğrafın ardından sona erdi.