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Küçükçekmece'de Muharrem Ayı Aşure Programı Düzenlendi

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Küçükçekmece'deki Garip Dede Dergahı Vakfı, muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenledi. Etkinlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı. İmamoğlu, aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurgulayarak, ülkedeki tüm farklılıkların bir arada uyum içerisinde yaşayabileceğini söyledi.

Küçükçekmece'deki Garip Dede Dergahı Vakfınca, muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlendi.

Semah gösterisiyle başlayan etkinlikte konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kerbela'da ortaya konulan duruşun mazlumların mücadelesine ışık olduğunu dile getirdi.

Bakırhan, "Pişirdiğiniz aşure Hak defterine kaydola, kabul ola. Bizler Alevi canlarımızın yüzyıllardır unutmadıkları, bugüne kadar taşıdıkları direnişten dolayı ayrıca Alevi camiasına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bereket, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin, ülkedeki tüm farklılıkların bir arada uyum içerisinde yaşayabileceğini temsil eden kadim bir lezzet olduğunu söyledi.

İmamoğlu, "Kökenlerimiz, inançlarımız, fikirlerimiz farklı olabilir ama tarihimiz, acılarımız, sevinçlerimiz bir. Hepimiz bu cennet vatana aynı sevgi ve sadakatle bağlıyız. Hepimiz güzel ülkemizde herkes için mutlu ve güzel bir gelecek kurma idealini paylaşıyoruz." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü olduğunu anımsatan İmamoğlu, o dönemde şehit olanlara rahmet diledi.

İmamoğlu, Gazze'de yaşanan soykırımın kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, gerçekleştirilen katliamı kınadı.

Garip Dede Dergahı Vakfı Başkanı ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat da günün anlam ve önemine ilişkin kısa bir konuşma yaptı.

Program, aşure dağıtımıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Tuncer Bakırhan Ekrem İmamoğlu Muharrem Ayı Küçükçekmece DEM Parti İstanbul Güncel Haberler

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