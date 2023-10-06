İstanbul'da 'galericilik' görüntüsü altında tefecilik yapan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'galericilik' görüntüsü altında tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi. Tefecilerin mağdurlara imzalattıkları senetleri geri vermedikleri ve defalarca para tahsil ettikleri tespit edildi.

İstanbul'da 'galericilik' görüntüsü altında tefecilik yaptıkları belirlenen 14 şüpheliden 13'ü adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul'da 'galericilik' görüntüsü altında tefecilik yaptıkları belirlenen suç ağına yönelik operasyon gerçekleştirmişti. Biri avukat 14 şüphelinin yakalandığı soruşturmada, tefecilerin mağdurlara imzalattıkları senetleri borç ödendiği halde geri vermedikleri ve söz konusu senetlerle mağdurlardan defalarca para tahsil ettikleri belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2 ayrı soruşturmaya dayanan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, teknik ve fiziki takibin sonunda eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Tefecilik suçu ile mücadele çerçevesinde yakalanan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL