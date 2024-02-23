İstanbul'da fuhuş operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyon, fuhuşla mücadele kapsamında mağdur kadınların kurtarılması ve suç delillerine el konulması amacıyla gerçekleştirildi.
İstanbul'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, fuhuşla mücadele kapsamında mağdur kadınların kurtarılması ve suç delillerine el konulması amacıyla soruşturma başlatıldı.
Maltepe, Ataşehir, Çekmeköy ve Sultanbeyli'de belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2'si kadın 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe gönderilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.