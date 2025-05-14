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İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama, 8 Kadın Kurtarıldı

İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama, 8 Kadın Kurtarıldı
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İstanbul merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı. Operasyon, internet üzerinden müstehcen faaliyetler yürüten bir organizasyona yönelik gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, internet üzerinden faaliyet gösteren müstehcen siteler aracılığıyla Türk ve yabancı uyruklu kadınların ev ve otellere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 8 şüphelinin fuhuş organizasyonuna karıştığını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması ve mağdur kadınların kurtarılması amacıyla ekiplerce, İstanbul'un Esenyurt, Büyükçekmece, Ümraniye, Bağcılar, Başakşehir, Küçükçekmece, Beyoğlu, Kağıthane ve Şişli ilçeleri ile Sakarya ve Zonguldak'ta toplam 18 adrese 6 Mayıs'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, fuhşa zorlandığı belirlenen 8 kadın da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 cep telefonu ve sim kartlara el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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