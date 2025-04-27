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İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama

İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 6 Tutuklama
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İstanbul'da internet üzerinden fuhuş yaptırıldığını iddia eden bir operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Operasyonda 4 kadın kurtarıldı.

İstanbul'da, internet siteleri üzerinden kadınlara fuhuş yaptırılmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Teknik Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınları ev ile otellere göndererek fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yaklaşık 3 ay süren teknik takipler sonucunda Avcılar, Esenyurt, Bağcılar, Fatih ve Bakırköy'de toplam 13 adrese düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Biri yabancı olmak üzere 4 kadının kurtarıldığı operasyonun yapıldığı ikametlerde 11 bin lira, 10 cep telefonu ve 10 sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı, diğer zanlı hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İki yabancı uyruklu kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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