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İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 22 Yakalanıp 46 Kadın Kurtarıldı

İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 22 Yakalanıp 46 Kadın Kurtarıldı
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İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, fuhuş yaptıran 22 kişi yakalanırken, 20'si yabancı uyruklu toplam 46 kadın kurtarıldı. Ekipler, masaj salonları ve fuhuş evlerinde yapılan illegal faaliyetlere yönelik 3 ay süren izleme çalışmaları gerçekleştirdi.

İstanbul merkezli 2 ilde, fuhuş yaptıranlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi yakalanırken fuhuş yaptırılan 20'si yabancı uyruklu olmak üzere 46 kadın kurtarıldı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj salonu ve fuhuş evlerinde, yerli ya da yabancı kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırıldığını belirledi. Ekipler bunun üzerine söz konusu adresleri izlemeye başladı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından suça karışan 13 erkek, 9 kadın olmak üzere toplam 22 şüphelinin olduğu tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması, mağdur kadınların kurtarılması için dün İstanbul'un Esenyurt, Kartal, Avcılar, Ataşehir, Başakşehir, Esenler, Maltepe ilçeleri ile Aydın'da 33 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; masaj salonlarının ve fuhuş evlerinin sahipleri olan 22 şüpheli yakalanırken, fuhuş yaptırılan 20'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 46 kadın kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 31 cep telefonu, 31 sim kart, 114 bin Türk lirası, 100 Euro, kurusıkı tabanca ile şarjör ve 12 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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