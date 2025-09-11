Haberler

İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı, 8 Kadın Gözetim Altına Alındı

İstanbul'da ilişki kurdukları kadınları para karşılığında erkeklere pazarlayan iki şüpheli polis tarafından yakalandı. Yapılan operasyonda 8 kadın da gözaltına alındı. Şüpheliler, kadınları 2 saatliğine 30 bin lira karşılığında teslim ettikleri belirlendi.

İSTANBUL'da ilişki kurdukları kadınları, para karşılığı erkeklere pazarladıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 8 kadın da gözaltına alındı. Şüphelilerin kadınları 2 saatliğine 30 bin lira karşılığında, müşterilerinin bulunduğu otellere gönderdikleri belirlendi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet siteleri üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı. Kağıthane, Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Şişli, Ümraniye, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler, Eyüpsultan ilçelerinde tespit edilen 18 adrese basın düzelendi. Operasyonlarda çetenin elebaşları olduğu öğrenilen M.G. ve S.T. gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda erkeklere pazarlandığı öğrenilen 2'si yabancı uyruklu 8 kadın da ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis soruşturmasında 2 şüphelinin kadınlarla önce kendilerinin birlikte olduğu, ardından müşterilerine buı kadınları gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin ev ve otellere gönderdikleri kadınlar için 2 saatliğine 30 bin lira tahsil ettikleri de öğrenildi.Poliste işlemleri tamamlanan M.G. ve S.T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasa gereği mağdur sıfatıyla ifadeleri alınan 8 kadın ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
