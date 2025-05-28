İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı, 8 Tutuklama

İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 10 Gözaltı, 8 Tutuklama
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İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen fuhuşla mücadele operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Fuhşa zorlanarak getirilen 4 kadın kurtarıldı. Operasyonda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

İstanbul'da fuhuşla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken, fuhşa zorlandıkları tespit edilen 4 kadın kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ajans ile menajerlik adı altında oluşturulan gruplar üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Sultanbeyli, Pendik, Ümraniye, Kartal, Tuzla ve Küçükçekmece'deki 11 farklı adrese 23 Mayıs sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 1'i Türk, 3'ü Özbekistan uyruklu 4 kadın da kurtarıldı.

Şüphelilerin, mağdur yabancı uyruklu kadınları evlilik vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getirdikleri öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 14 cep telefonu, 14 sim kart, 37 fişek, 1 şarjör, 1 dizüstü bilgisayar, 1 harici disk ve 3 USB bellek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu 3 kadın, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Korsan taksicilikten idari para cezası

Öte yandan, operasyonda yakalanan şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemleri sırasında haklarındaki suçlamaları reddederek, fuhuş organizasyonuyla alakaları olmadığını, korsan taksici olduklarını iddia etti.

Bunun üzerine şüphelilere "korsan taksicilik yapmak"tan toplam 138 bin lira idari para cezası uygulanırken, araçları da trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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