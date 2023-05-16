İstanbul'da 'fuhuş çetesi' iddiasıyla açılan dava karara bağlandı

Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle 2017'de 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi'nin elebaşı olduğu öne sürülen fuhuş çetesine ilişkin davada 10 sanığın beraatine karar verildi.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 6 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık Sabri Çelebi, ekleyeceği bir şey olmadığını ifade ederek beraatini istedi.

Son sözü sorulan diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından yargılanan sanıkların, haklarında yeterli kanıt bulunmaması ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Heyet, "insan ticareti yapmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etme" suçlarından yargılanan sanıkların da delil yetersizliği ve suçun işlendiğine ilişkin somut unsurlar bulunmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti.

Tamamı beraat eden sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirleri de kaldırıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve yabancı uyruklu 8 kadının "mağdur" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, aralarında firari Çelebi'nin de bulunduğu 10 sanık yer almıştı.

İddianamede, "Palalı Sabri" lakaplı şüpheli Sabri Çelebi'nin kurduğu ve elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, çoğunluğu Faslı, yurt dışından Türkiye'ye iş bulmak amacıyla ya da turist olarak gelen yabancı uyruklu kadınları örgüte ait gece kulüplerinde "garson" olarak çalışacakları vaadiyle işe başlattığı belirtilmişti.

Mağdur kadınları pasaportlarını alarak örgüte ait yerleşkelerde zorla alıkoyan ve özel araçlarla gece kulüplerine götüren zanlıların, kadınlara zorla konsomatrislik yaptırdıkları aktarılan iddianamede, sanıkların bu kadınları para karşılığında fuhşa zorladıkları kaydedilmişti.

İddianamede, sanıkların, karşı çıkanları darp ve tehdit ettikleri, örgüte ait pansiyonlarda alıkonulan, pasaport ve telefon gibi iletişim imkanları ellerinden alınan mağdur kadınların örgüt tarafından esaret altında tutuldukları ifade edilmişti.

Sanıklar Sabri, Mehmet Emin ve Müslüm Çelebi'nin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "insan ticareti yapmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etmek" suçlarından 104'er yıldan 248'er yıla kadar hapsi istenmişti.

Sanıklardan 6'sı hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "insan ticareti yapmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etme veya yaptırma veya aracılık etme veya yer temin etmek" suçlarından 102'şer yıldan 244'er yıla kadar, bir zanlı hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Daha önce 3 yıl ceza verilmişti

Gezi Parkı olaylarında Taksim'de izinsiz gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

Mahkeme, 11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum ettiği Sabri Çelebi'yi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırmıştı.

Firari sanık konumunda olan Sabri Çelebi hakkındaki yakalama kararı celse arasında kaldırılmıştı.