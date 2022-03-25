İstanbul'da fuar alanındaki standın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da fuar alanındaki standın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki mücevher fuarında bir standın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İstanbul Fuar Merkezi'ndeki mücevher fuarında bir standın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, mücevher firmalarının ürünlerinin sergilendiği İstanbul Mücevher Fuarı (Istanbul Jewelry Show) alanındaki stantlardan biri henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Olayda, üzerlerine stant parçaları düşen 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine fuar merkezine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Standın çöken kısımlarını kaldırma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da fuar alanındaki standın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı

İstanbul'da fuar alanındaki standın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı

İstanbul'da fuar alanındaki standın çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title