Freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı - Haberler

Freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarptı
AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarparken, yolcular kazayı yara almadan atlattı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da freni patlayan yolcu otobüsü istinat duvarına çarparken, yolcular kazayı yara almadan atlattı.
Alınan bilgiye göre, Sarıgöl Mahallesi Mezarlık Sokak'ta yokuş aşağı inen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FFM 884 plakalı yolcu otobüsünün freni patladı.
Kontrolden çıkan otobüs, Kemal Şeker Bulvarı'ndan karşı tarafa geçerek, buradaki istinat duvarına çarptı.
Bu sırada otobüsün üzerine doğru geldiğini gören motosiklet sürücüsü İrfan Akbulut, manevra yapmak isterken aracıyla kaldırıma çarparak yere düştü. Akbulut hafif yaralanırken, otobüstekiler kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Otobüsün kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel