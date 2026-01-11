Haberler

İstanbul Valiliği: 23 Çatı Uçması, 28 Ağaç Devrilmesi, 80 Su Baskını, 43 Tehlike Arz Eden Parça Uçması Olayı Yaşandı, 18 Araç, Bir Bina Hasar Gördü

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi ve 80 su baskını meydana geldiğini açıkladı. Gelen 193 ihbara hızlıca müdahale edildiği bildirildi.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği dün akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına ve şiddetli yağış sırasında 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça uçması olayı yaşandığını, 18 araç ile bir binanın hasar gördüğünü açıkladı. Açıklamada, "İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında sefer iptali yaşanmamıştır. İIDO seferleri sorunsuz şekilde yapılmaktadır. ? BUDO ve Şehir Hatları'na bağlı güzergahlarda 15 sefer iptali yaşanmıştır. ? İstanbul Boğazı transit gemi trafiği çift yönlü olarak devam etmektedir." bilgilerine yer verildi.

Beklenen fırtına ve yağış dün akşam 19.00 sıralarında kent genelinde etkisini artırdı. Gece boyunca gök gürültülü sağanak yağış görüldü. Kent geneline metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştü. İstanbul Valiliği'nin son durumla ilgili açıklaması şöyle:

"Valiliğimizce, 10.01.2026 Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları çerçevesinde İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştır. Fırtınalı ve yağışlı hava, uyarılara paralel olarak, cumartesi günü gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak şehir genelinde etkili olmuştur. Cumartesi günü, İstanbul geneline metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir.

193 ihbar

Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne; 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, ?80 su baskını, ?43 tehlike arz eden parça (uçması-devrilmesi), ?18 hasar gören araç, ?1 hasar gören bina, olmak üzere toplam 193 ihbar gelmiştir. Gelen ihbarlara ilgili birimler en hızlı şekilde müdahale etmiş olup, vatandaş mağduriyetlerinin en aza indirilmesi sağlanmıştır.

Öte yandan frtına ve sağanak yapış nedeniyle; İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında sefer iptali yaşanmamıştır. İDO seferleri sorunsuz şekilde yapılmaktadır. BUDO ve Şehir Hatları'na bağlı güzergahlarda 15 sefer iptali yaşanmıştır. ?İstanbul Boğazı transit gemi trafiği çift yönlü olarak devam etmektedir."

