İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve bazı iller için fırtına ve sağanak uyarısının ardından beklenen yağış, İstanbul'da etkili olmaya başladı. Saat 16.30 itibariyle kentte etkili olan yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaşırken, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferlerinin de iptal edildiği açıklandı.
