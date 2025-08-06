İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, akşam saatlerinden itibaren fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklığının 31 dereceye yükselebileceği, fırtınanın saatte 75 kilometre hızla eseceği ve yerel gök gürültülü sağanakların etkili olacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezince (AKOM), kent genelinde akşam saatlerinden itibaren fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamada, AKOM'un bugün itibarıyla yayımladığı haftalık hava tahmini raporu paylaşıldı.

Buna göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 25 derece seviyelerinde seyreden sıcaklığın, öğle saatlerinde 31 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Öğleden sonra beklenen kuzey (poyraz) yönlü rüzgarların saatte 75 kilometre hıza varan fırtına şeklinde eseceği, özellikle akşam saatlerinden itibaren fırtına ile birlikte kent genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 29-32 derece aralığında seyrettiği kentte, gök gürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar sürmesi öngörülüyor. Sağanağın cumartesi günü etkisini kaybetmesi, önümüzdeki haftanın tekrar açık ve güneşli olması bekleniyor.

Bu akşam etkili olması beklenen fırtına ve cuma gününe kadar görülecek yerel yağışlar nedeniyle vatandaşlardan, ani sel ve su baskınları, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında aksaklıklara karşı dikkatli olmaları isteniyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 51,04 seviyesinde olurken, su miktarı ise 443 milyon metreküp olarak ölçüldü.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
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