İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor

İSTANBUL'da beklenen fırtına ve yağmur öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda şiddetli rüzgarla birlikte yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçacak yer aradı. Arnavutköy Sahili ve çevresinde de fırtına ve yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Meteoroloji verilerine göre, bu akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağış öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının düşmesinin ardından kuvvetli lodos ve yağmur etkisini gösterdi. Taksim Meydanı'nda şiddetli rüzgarla birlikte yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçacak yer aradı.