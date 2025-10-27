Haberler

İstanbul'da Fırtına ve Sağanak Uyarısı: Yıldırım ve Dolu Olayları Bekleniyor

İBB AKOM, İstanbul'da etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağışlarla birlikte yıldırım ve yerel dolu olaylarına karşı uyarıda bulundu. Rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetleneceği belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olması beklenen fırtına ve sağanakla birlikte yıldırım ve yerel dolu olaylarının da görülebileceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Açıklamada Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'den başlayarak salı akşam saatlerine kadar kentte aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı, bugün 25 dereceye kadar yükselmesi beklenen sıcaklıkların 15 ila 17 derece civarına gerileyeceği tahminine yer verildi.

Fırtına ve sağanağın akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, "İstanbul'un her bölgesinde etkili olması beklenen fırtına ve sonrasında görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında şimşek ve yıldırımın yanı sıra yerel dolu olayları da görülebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
