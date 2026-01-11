İstanbul Valiliği: İlimizde Akşam Saatlerinde Avrupa Yakası'nın Yüksek Kesimlerinde Yağışın Karla Karışık Yağmura Dönmesi Beklenmektedir

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesinin beklendiğini, sıcaklıkların 9 derece ile 4 derece arasında seyredeceğini, rüzgarın ise kuzey-kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli eseceğini ve hamle hızının saatte 55 kilometreye kadar çıkacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına ve şiddetli yağış sırasında 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, 43 tehlike arz eden parça uçması olayı yaşandığını, 18 araç ile bir binanın hasar gördüğünü duyurmuştu. Açıklamada, "İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında sefer iptali yaşanmamıştır. İIDO seferleri sorunsuz şekilde yapılmaktadır. ? BUDO ve Şehir Hatları'na bağlı güzergahlarda 15 sefer iptali yaşanmıştır. ?İstanbul Boğazı transit gemi trafiği çift yönlü olarak devam etmektedir." bilgilerine yer verilmişti.

"Yağmurun akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kara dönmesi bekleniyor"

Valiliğin sosyal medya hesabından yeni bir açıklama pylaşıldı. Açıklamaya göre, akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor, sıcaklıklar 9 derece ile 4 derece arasında seyredecek, rüzgarın ise kuzey-kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek ve hamle hızı saatte 55 kilometreye kadar çıkacak. Valiliğin açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar 9°C ile 4°C arasında seyredecektir. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek ve hamle hızı saatte 55 km'ye kadar çıkacaktır. Anadolu Yakasında sıcaklıklar gün içinde 11°C'den 6°C'ye kadar düşecektir. Rüzgar sabah saatlerinde batı-güneybatıdan eserken, öğleden itibaren kuzey-kuzeydoğu yönüne dönecek ve hızı saatte 48 km'ye kadar ulaşacaktır.

"Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı dikkat"

Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın kuzeyli yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi risklerine karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

İlimizde 4 güne ait hava tahminleri;

12 Ocak Pazartesi: Aralıklı Kar Yağışlı (2 / 3 derece).

13 Ocak Salı: Parçalı ve Çok Bulutlu (-1/ 5 derece).

14 Ocak Çarşamba: Aralıklı Yağmurlu (4 / 9 derece).

15 Ocak Perşembe: Parçalı Bulutlu (7/ 11 derece) olarak tahmin edilmektedir."