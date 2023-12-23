Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Fırtına Uyarısı: Dev Dalgalar Oluştu

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece sahillerinde dev dalgalar oluştu. AKOM tarafından yapılan uyarıda vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

İSTANBUL'da öğle saatlerinden itibaren fırtına etkili olmaya başladı. Dün akşam Akom, İstanbul için fırtına uyarısında bulunurken Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece sahillerinde dev dalgalar oluştu.

İSTANBUL Valiliği ve AKOM tarafından bugün İstanbul için fırtına uyarısı yapıldı. Bugün öğle saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle Fatih, Bakırköy ve Küçükçekmece sahillerinde şiddetli rüzgar ile denizde dev dalgalar oluştu. Menekşe ve Florya sahillerinde, denizde oluşan dalgalar, kameraya yansıdı. Fırtına uyarısına rağmen vatandaşların sahilde yürüyüş yaptıkları görüldü. Bazı vatandaşlar, oluşan dalgaları cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Fırtınanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

AKOM tarafından yapılan fırtına uyarısında, "İstanbul'da rüzgarın Cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (50-80km/s) esmesi bekleniyor. Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Fırtına Fatih AKOM Güvenlik Doğal Afet Hava Durumu İstanbul Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title