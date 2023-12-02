Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Fırtına Sonrası Dev Dalgalar Sahili Çöplüğe Çevirdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da etkili olan fırtına ve sağanak yağış sonrası oluşan dev dalgalar, Avcılar sahilini çöplüğe dönüştürdü. Sahile araç lastikleri ve kanepeler gibi çöpler taşındı.

İSTANBUL'da etkili olan fırtınayla beraber oluşan dev dalgalar, aralarında araç lastikleri ve kanepeninde bulunduğu çöpleri Avcılar sahiline taşıdı. Sahil adeta çöplüğe döndü.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Fırtınayla beraber oluşan dev dalgalar denizde bulunan atıkları da sahile taşıdı. Ambarlı sahilinde, çok sayıda otomobil lastiği ve kanapenin de aralarında bulunduğu atıklar karaya vurdu.  Bölgede oturan Seyhan İleri, "Burada çok şiddetli lodos vardı. Pet şişeler falan yüzeye çıkıyor ama ıslak mendiller, elyaflar dibe batıyor. Böyle lodosta çıkıp kıyıya vuruyor. Elyaf denizde yok olmuyor. Dipte kalıyor" dedi. Mehmet Ceylan ise, "Denizde ne kadar atık varsa çıktı. Çıkmayanlar da var. Karaya vuranlar arasında araba lastiğinden, jantına kadar her şey var. Kanepe de var. Denizi temiz tutalım" diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ ekiplerinin sahilde temizlik yaptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Avcılar Çevre Doğal Afetler İstanbul Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Amardeep Anand kimdir? MasterChef Şef Amardeep Anand kaç yaşında, nereli, mesleği ne? 2 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 2 Ağustos 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 4 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title