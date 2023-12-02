İstanbul'da Fırtına Sonrası Dev Dalgalar Sahili Çöplüğe Çevirdi

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Fırtınayla beraber oluşan dev dalgalar denizde bulunan atıkları da sahile taşıdı. Ambarlı sahilinde, çok sayıda otomobil lastiği ve kanapenin de aralarında bulunduğu atıklar karaya vurdu. Bölgede oturan Seyhan İleri, "Burada çok şiddetli lodos vardı. Pet şişeler falan yüzeye çıkıyor ama ıslak mendiller, elyaflar dibe batıyor. Böyle lodosta çıkıp kıyıya vuruyor. Elyaf denizde yok olmuyor. Dipte kalıyor" dedi. Mehmet Ceylan ise, "Denizde ne kadar atık varsa çıktı. Çıkmayanlar da var. Karaya vuranlar arasında araba lastiğinden, jantına kadar her şey var. Kanepe de var. Denizi temiz tutalım" diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSTAÇ ekiplerinin sahilde temizlik yaptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel